Parket zoekt verdachte die koppel op klaarlichte dag overviel in eigen woning

Door: redactie

6/02/17 - 14u15 Bron: Belga

Rudy De Boo (63) en zijn vrouw, Fernanda De Gusem (70) werden dit weekend overvallen op klaarlichte dag. © Leen Peeters.

Wondelgem In Gent wordt een verdachte van een home-invasion zaterdag, waarbij een bewoner ernstig gewond raakte, actief opgespoord. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zaterdagmiddag rond 12.15 uur in een woning in de Londenstraat. "Een vrouw werd, toen ze wou binnengaan in haar woning, met geweld door een man naar binnen geduwd en op de grond gegooid. In de woning ontstond een gevecht tussen de verdachte en de echtgenoot van de vrouw. De echtgenoot kreeg slagen toegediend in het aangezicht en werd ernstig gewond", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. De man en de vrouw werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.



De verdachte kon ontkomen met een portefeuille, met daarin geld en bankkaarten. Volgens de slachtoffers werd ongeveer 350 euro gestolen. De dader wordt actief opgespoord, zegt het parket.