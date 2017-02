PS vraagt nu zelf om onderzoekscommissie naar Publifin

SPS

Elio Di Rupo heeft op Twitter aangekondigd dat de PS vragende partij is voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire. "Er is sereniteit nodig om volledige transparantie te bekomen over de Publifin-affaire: de PS vraagt daarom een onderzoekscommissie", zo tweette Di Rupo.

Il faut de la sérénité pour faire toute la transparence sur l'affaire Publifin: le PS demande dès lors une commission d'enquête 1/3 — Elio Di Rupo (@eliodirupo) La composition de la commission doit garantir la totale indépendance de chacun de ses membres et éviter tt soupçon de conflit d'intérêt 2/3 — Elio Di Rupo (@eliodirupo) Tout parlementaire lié de près ou de loin, directement ou indirectement, à titre personnel ou par sa commune, ne peut y participer 3/3 — Elio Di Rupo (@eliodirupo)

Het Publifin-schandaal houdt de Waalse politiek al enkele weken in zijn greep. Meerderheidspartijen PS en cdH keurden vorige week de oprichting goed van een bijzondere commissie in het Waals parlement. Oppositiepartijen MR en Ecolo drongen echter aan op een onderzoekscommissie.



Vorige week kantte de PS zich nog tegen een onderzoekscommissie naar het schandaal bij de Luikse intercommunale. Dat de Franstalige socialisten nu zelf om een parlementaire onderzoekscommissie vragen, is te wijten aan het optreden van André Gilles (PS), de voorzitter van Publifin. Die werd vrijdag op de rooster gelegd, maar liet na om essentiële vragen over de excessieve vergoedingen te beantwoorden. Ook sloeg Waals coalitiepartner cdH het voorbije weekend een hardere toon aan.



De Franstalige socialisten stellen ook voorwaarden over de leden van de toekomstige commissie: die moet "de totale onafhankelijkheid van elk van haar leden garanderen en elke verdenking van belangenconflicten vermijden". Er mogen volgens Di Rupo geen parlementsleden zetelen die "van dicht of van ver, direct of indirect, persoonlijk of via de gemeente gelieerd zijn".