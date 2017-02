Door: redactie

6/02/17

Q-ochtendduo Sam & Heidi had vanochtend Ozark Henri te gast. Hij kwam er zijn nieuwe single A Dream That Never Stops voorstellen van zijn album Up. Het was de allereerste keer dan Ozark zijn nieuwste single op de radio bracht. Sam & Heidi kregen dus de primeur. Bekijk het filmpje hier.