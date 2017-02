"Brand in appartementsgebouw Kortrijk allicht kwaadwillig opzet"

Alexander Haezebrouck

6/02/17 - 08u18 Bron: Eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

In de Stationsstraat in Kortrijk werden vannacht 29 personen geëvacueerd uit een appartementsgebouw nadat omstreeks 00.20 uur brand uitbrak in de kelder. Het medisch rampenplan werd afgekondigd omdat het om een groot aantal geëvacueerde personen ging. "Er is vermoedelijk kwaadwillig opzet", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De schade bleef beperkt.

Vermoedelijk gaat het om brandstichting in de kelder. "Onder de geëvacueerden waren 18 volwassenen en 11 kinderen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne die ter plaatse kwam.



"Medisch rampenplan"

De brand ontstond nadat een onbekende persoon wasgerief in brand had gestoken in de kelder van het appartementsgebouw. Daardoor waren de kelder en de gangen het gebouw volledig in rook. "Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, maar we hebben toch een medisch rampenplan afgekondigd", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.



"Iedereen werd opgevangen in brasserie De Falstaff recht tegenover het gebouw. Eén persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis omdat die bevangen was door de rook. De medische diensten controleerden de co-waarden van de geëvacueerden. Bij twee personen was die te hoog, zij kregen extra zuurstof toegediend."



Camera's

In het appartementsgebouw hangen camera's. De politie hoopt op basis van die beelden de dader te kunnen identificeren. Eén bewoner heeft ook een man in T-shirt opgemerkt vlak nadat de brand uitbrak.



De brandweer kon het vuur snel blussen, ook het gebouw was vrij vlug geventileerd. Om 2 uur konden de bewoners opnieuw naar hun appartement. De kelder werd in beslag genomen door de politie.