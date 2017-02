Mijd E314: nu al 2 uur aanschuiven richting Leuven

Door: redactie

6/02/17 - 07u02

Door een ongeval op de E314 in Wilselse richting Leuven, staat momenteel al een lange file op de E314. Verkeer wordt aangeraden om te rijden. Dat meldt het Verkeerscentrum op Twitter.

Het verkeer dat naar Brussel moet wordt aangeraden om via de E313 (Hasselt-Antwerpen) of de E17 (Gent-Antwerpen) richting Antwerpen te rijden om daarna via de E19 richting Brussel te rijden.



De fileduur op de E314 loopt momenteel op tot meer dan twee uur.