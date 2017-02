Geen file meer op E314 richting Leuven

Door: redactie

6/02/17 - 07u02

Archieffoto. © photo news.

Door een ongeval mert drie voertuigen op de E314 in Wilselse richting Leuven, stond vanochtend een lange file. Op het hoogtepunt van de file was de wachttijd opgelopen tot meer dan twee uur. Rond 9 uur was het ergste achter de rug en was omrijden niet meer nodig.