Huisbaas doodgeslagen met betonnen putdeksel

Door: redactie

6/02/17 - 05u00

© Vanderveken.

Op een boerderij in het Kempense Gierle is het lichaam gevonden van de 51-jarige Paul Boeye, een vader van drie kinderen uit Brecht. Hij was eigenaar van de boerderij, die hij verhuurde aan Jef V.O. (56). Die is samen met zijn zoon Marnik (20) aangehouden. Volgens hen gaat het om een ongeval, maar het parket denkt daar anders over.

Verdachte Marnik V.O., de zoon van Jeff V.O. © rv. Aan een waterput op zijn eigen boerderij in Gierle werd zaterdagavond het lichaam van Paul Boeye levenloos aangetroffen. Hij woonde zelf in Brecht, maar verhuurde de stallen en de aanpalen woning aan Jef V.O. (56) die er woonde met zijn zoon Marnik (20). De bewoner was vroeger zelf eigenaar van de varkenshouderij geweest, maar ging vijf jaar geleden failliet en was genoodzaakt zijn hebben en houden te verkopen aan Paul Boeye. Die verhuurde de boerderij meteen terug. In het ouderlijke huis baatte zoon Marnik sinds begin november een eigen zaak in tuinaanleg en onderhoud uit.