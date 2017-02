Dinsdag nog feest met Appermont en Kaell, nu overleden

Christian Hennuy

Hoegaarden De 107-jarige Genieke Steenwinckel, oudste inwoonster van Hoegaarden is overleden. Vorige dinsdag werd ze nog gevierd voor haar 107-ste verjaardag en Bart Kaël en Luc Appermont kwamen speciaal naar woonzorgcentrum Villa Hugardis om haar te vieren. Er was nog een familiefeest gepland, maar dat is uiteraard afgelast.

Genieke kreeg drie kinderen, vijf kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen. Simone Vandervesse, haar oudste dochter, die in Hasselt woont, doet het relaas: "Vorige woensdag is moeder beginnen te hoesten en donderdag werd het erger. Op vrijdag heeft de huisdokter haar antobiotica gegeven en sterkere aerosol want ze had een zware bronchitis. Vrijdagavond is de MUG langsgekomen, maar de urgentiearts vond het beter nog af te wachten. Ik ben bij haar de hele nacht en zaterdag gebleven. Naar het ziekenhuis overbrengen had geen zin meer, daar konden ze niets meer doen dan in het rusthuis, en ze heeft palliatieve sedatie gekregen. Ze is zaterdag om 23.30 uur overleden. We zijn blij dat mama zolang geleefd heeft, en we kunnen het dus aanvaarden".



Genieke was afkomstig uit Goetsenhoven, maar ze werd grootgebracht bij haar grootouders in Outgaarden. Vandaar dat de uitvaartplechtigheid volgende zaterdag om 11 uur in Outgaarden zal plaatsvinden.