Door: redactie

5/02/17 - 14u10 Bron: vtmnieuws.be

video

"De kiezer heeft niet altijd gelijk," zo reageert oud-eurocommissaris in VTM NIEUWS op de verkiezing van Donald Trump en het referendum over de brexit. "Het idee dat iets per definitie democratisch is als er een meerderheid voor is, dat klopt niet."