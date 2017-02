De Gucht: "Trump is onverbeterlijke narcist"

Door: redactie

5/02/17 - 13u47 Bron: vtmnieuws.be

video "Donald Trump is een onverbeterlijke narcist, iets tussen een sociopaat en een psychopaat." Dat zegt oud-eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) in de studio van VTM NIEUWS. "Er scheelt iets als je er nu nog niet van overtuigd bent dat er iets met die man iets aan de hand is."

Karel De Gucht verwees ook naar de oproep van onder meer Bart De Wever om niet hysterisch te reageren op de daden van Donald Trump naar de prullenmand. "De Wever is verkeerd", zegt De Gucht. "Hij zegt dat je wel mag reageren op zijn persoonlijkheid, maar niet op de inhoud. Maar zijn karakter heeft ook invloed op wat hij zegt. Je kan dat niet uit elkaar halen. Wat we zien van Trump is een mengeling van die twee."



"Er is ook een probleem met de immigratie, waarbij hij plots uit zeven landen geen enkele moslim meer binnenlaat. Iedereen is baas in zijn eigen land, maar binnen bepaalde grenzen. En die grenzen zijn respect voor mensen, non-discriminatie, respect voor de universele verklaring voor de rechten van de mens en respect voor de verdragen van Genève. Hij moet zich daaraan houden."