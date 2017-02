Door: redactie

5/02/17 - 12u30 Bron: Belga

Verviers. © Google Maps.

Verviers Bij een aanrijding in Verviers, in de provincie Luik, is vanochtend een voetganger om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer. Volgens de website van La Meuse pleegde de bestuurder van de wagen vluchtmisdrijf.