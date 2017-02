Homans tegen complete privatisering intercommunales: "Schandalen als Publifin kunnen zich niet bij ons voordoen"

Door: redactie

Minister Liesbeth Homans. © belga.

Intercommunales Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is geen voorstander van een complete privatisering van de Vlaamse intercommunales, maar wil een gedeeltelijke beursgang wel bespreken. "Het is absoluut geen goed idee om een tweede Electrabel-scenario mee te maken", verklaarde Homans in De Zevende Dag (Eén).

'Complete privatisering is niet goed omdat ik vind dat de overheid nog altijd iets moet te zeggen hebben' Liesbeth Homans De Vlaamse liberalen willen dat in het decreet Lokale Besturen waar minister Homans aan werkt, een opening wordt gemaakt voor een privatisering of een beursgang van de intercommunales. Minister-president Geert Bourgeois verklaarde vrijdag na afloop van de ministerraad dat er geen koppeling wordt gemaakt tussen de discussie over de privatisering en het decreet. Dat was buiten Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gerekend. Zij eist dit weekend in De Tijd dat er wel degelijk zo'n decretale opening moet komen.



Vlaams minister Homans vindt een complete privatisering alvast geen goede zaak. Zij haalt daarbij het voorbeeld aan van Electrabel. Dat bedrijf "melkt ons eigenlijk uit", luidt het. "Ik denk dat dit geen goed verhaal is. Complete privatisering is niet goed omdat ik vind dat de overheid nog altijd iets moet te zeggen hebben." Lees ook Eandis geeft 356 postjes aan politici

