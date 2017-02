Verdacht overlijden Gierle: vader en zoon aangehouden op verdenking van moord

Door: redactie

5/02/17 - 15u25 Bron: Belga

© Vanderveken.

Het gerecht heeft een 56-jarige vader en zijn 20-jarige zoon aangehouden op verdenking van moord op een 51-jarige man, die gisterenavond dood werd aangetroffen in of bij een waterput in Gierle (Lille). Zo werd vernomen bij het Antwerps parket, dat spreekt van een gewelddadig overlijden.