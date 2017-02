Drie bedrijven geïnteresseerd in vertrouwensmerk voor elektronische aangetekende zendingen

Door: redactie

Drie bedrijven zijn "zeer geïnteresseerd" om in ons land het Europese vertrouwensmerk te verkrijgen voor elektronische aangetekende zendingen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) op een parlementaire vraag van partijgenote Sabien Lahaye-Battheu. Bedrijven met het vertrouwensmerk kunnen een elektronische aangetekende zending aanbieden met dezelfde juridische waarde als hun papieren equivalent.

Begin vorige maand kondigde het Waals-Brabantse bedrijf Ipex aan dat het de aangetekende zending per e-mail in de praktijk mogelijk zou maken, weliswaar enkel voor bedrijven. Maar Ipex heeft nog niet het Europese vertrouwensmerk. Het mag elektronische aangetekende zendingen aanbieden, maar volgens minister De Croo "genieten die niet van hetzelfde vermoeden van conformiteit als een papieren aangetekende zending in geval van betwisting voor een rechtbank". Ipex gaf al aan kandidaat te zijn voor het vertrouwensmerk.



Volgens het antwoord van minister De Croo aan parlementslid Lahaye-Battheu zijn dus al drie bedrijven "zeer geïnteresseerd" in het vertrouwensmerk. "De bedrijven doorlopen momenteel via een onafhankelijke geaccrediteerde instantie het proces van conformiteitsbeoordeling en de bijhorende audits", zei De Croo. "Die moeten positief afgesloten zijn vooraleer zij de status van 'gekwalificeerde dienst' kunnen aanvragen bij de FOD Economie."



Ook meerdere andere bedrijven zouden al geïnformeerd hebben bij de FOD Economie, dat het vertrouwensmerk in ons land aflevert, hoe ze het vertrouwensmerk kunnen verkrijgen.



De eerste Belgische bedrijven zullen naar verwachting pas midden 2017 klaar zijn voor deze stap. Meerdere bedrijven mogen uiteindelijk de dienst aanbieden, er bestaat geen beperking wat aantal betreft.