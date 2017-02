Hondje weggelopen na woningbrand

Mozkito

4/02/17 - 21u47 Bron: eigen berichtgeving

© Mozkito.

video In Moorsel, een deelgemeente van Aalst, is deze avond brand uitgebroken in een woning. De brand ontstond in de garage toen geen van de bewoners thuis was. De nieuwbouw in het Abrahamsstraatje vulde zich vrijwel meteen met zwarte rook.