20 procent meer sterfgevallen in januari in Vlaanderen

4/02/17 - 19u45 Bron: vtmnieuws.be

video De Vlaamse crematoria hebben in januari van dit jaar een stijging vastgesteld in het aantal overlijdens van bijna twintig procent. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. Het gaat voornamelijk om oudere mensen, omdat net zij extra gevoelig zijn aan de koude en het wisselvallige weer. Door de toename moeten veel begrafenissen zelfs enkele dagen worden uitgesteld.

De officiële cijfers van het aantal sterfgevallen in januari zijn er nog niet. VTM NIEUWS deed wel een rondvraag bij de negen crematoria in Vlaanderen, die een goede indicatie geven van het totale aantal sterfgevallen. In 2015 werd namelijk 67,3 procent van de overleden mensen gecremeerd.



Uit de cijfers van de negen Vlaamse crematoria blijkt dat het aantal crematies in januari negentien procent hoger lag dan in januari vorig jaar. In de eerste maand van het nieuwe jaar werden 4.322 mensen gecremeerd in Vlaanderen, in dezelfde maand vorig jaar werden 3.624 mensen gecremeerd.