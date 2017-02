Meer dan 45.000 handtekeningen tegen executie VUB-prof: "Dit is spectaculair"

Door: redactie

5/02/17 - 11u07 Bron: Belga

de Iraanse arts Ahmadreza Djalali. © RV.

Iran De petitie tegen de terdoodveroordeling van de VUB-prof Ahmadreza Djalali heeft de kaap van de 45.000 handtekeningen overschreden. De teller loopt nu verder naar 50.000. "Dit is spectaculair", zegt zijn collega, de Belgische arts Gerlant van Berlaer.

De Iraanse arts wordt beschuldigd van collaboratie met vijandelijke staten. De 45-jarige man was in april 2016 op weg naar zijn familie toen hij tussen Teheran en Karaj werd opgepakt door de veiligheidsdiensten.



Hij werd meteen naar een gevangenis in Teheran gebracht, waar hij zeven maanden doorbracht in een isolatiecel. Djalali kreeg geen advocaat of proces. Zijn enige contact met de buitenwereld is een telefoontje om de twee weken naar zijn familie. Lees ook VUB-prof ter dood veroordeeld in Iran

Iets mis What are you waiting for? Help VUB professor Ahmadreza Djalali. Sign the petition | https://t.co/0Ah4WXvv4B | #neversubmit — VUB (@VUBrussel) In mei merkten zijn Belgische collega's dat er iets aan de hand was. Djalali werkt als dokter in de geneeskunde voor een onderzoeksgroep die verbonden is aan de VUB en de UPO-universiteit in het Italiaanse Navaro. "Wij geven les aan dokters die zich bijscholen in rampengeneeskunde", vertelt van Berlaer. "Toen de cursus in mei begon, was hij er niet bij."



De vrouw van Djalali vertelde zijn collega's aanvankelijk dat haar man een verkeersongeval had gehad en in een coma lag. Ze hield zijn arrestatie stil om het Iraanse regime niet voor het hoofd te stoten. Pas in oktober kwam de waarheid aan het licht. "Op vraag van de familie hebben we zijn arrestatie tot nu toe stilgehouden", duidt van Berlaer.

Gedwongen bekentenis Please sign this petition for the release of Ahmadreza Djalali: https://t.co/8cNItgPdhE — #SAVEAHMAD (@Free_Ahmadreza) Sun Jan 22 00:00:00 MET 2017 Maar vorige woensdag kwam er slecht nieuws. Djalali heeft zijn zus laten weten dat hij gedwongen werd een bekentenis te ondertekenen. Hij krijgt de doodstraf. Volgens de Iraanse overheid gaat het om 'een kwestie van nationale veiligheid'. Men verwijt hem dat hij collaboreert met wetenschappers uit vijandelijke staten.



Op dat moment begonnen de artsen van de European Master in Disaster Medicine -een master-na-masteropleiding in de rampengeneeskunde- met een petitie.



Drie dagen later hebben al meer dan 35.000 mensen hun handtekening gezet. "Dit is alleszins spectaculair", reageert Van Berlaer. "We hadden nooit gedacht dat we meer dan 3.000 handtekeningen zouden verzamelen. En het straffe is dat meer dan 90 procent van de handtekeningen uit België komen." (Ondertussen hebben reeds 45.000 mensen de petitie getekend, red.)

"Met petitie naar Iraanse president" Het streefdoel van de online petitie is intussen automatisch verschoven naar 50.000. De initiatiefnemers zijn alvast niet van plan om bij de pakken neer te zitten.



Wellicht rond 15 februari beslist een Iraanse rechter definitief of Ahmadreza Djalali geëxecuteerd wordt. "We trekken alvorens de beslissing valt met deze petitie naar de Iraanse president Hassan Rohani", zegt Van Berlaer.