Officieel: de beste frieten van het land eet je in Brugge

Bart Huysentruyt

5/02/17 - 10u57 Bron: eigen berichtgeving

Cindy Sanctorum is al 25 jaar de uitbaatster. © Benny Proot.

In Brugge en omstreken weten ze het al langer en nu is het ook 'bevestigd' door de recensiewebsite frietfromdesire.be: Frituur De Bosrand in Sint-Michiels is de beste van het land.

De favoriete frituur van driesterrenchef Gert De Mangeleer van Hertog Jan scoort op de website een score van 18,5 op 20 en dat is de beste score tot nu toe. De website recenseert frituren sinds november vorig jaar. "Ik geef nooit de maximumscore voor de frieten", zegt recensent Tae-Yoon Michielsens (27).



"Maar in De Bosrand, waar ik al veel goeds over hoorde, raakte ik toch onder de indruk. Nu bezoek ik vijf frituren per maand. Ik heb er dus nog een heleboel te gaan."



Cindy Sanctorum is al 25 jaar de uitbaatster. "Dit is een opsteker voor het personeel dat alles geeft voor deze zaak. We zijn hier heel blij mee." De garnaalkroket en de zelfgemaakte tartaar kregen in de recensie een speciale vermelding. "Die maken we zelf, maar dat recept blijft een goed bewaard geheim..."