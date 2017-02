"2.400 km lopen op karakter. Maar mijn zoon levert elke dag pas een strijd"

Door: Annick Grobben

Johan Swinnen gaat vijf weken rennen: "Meer tijd heb ik niet, want ik geef ook les." © HLN.

Kankeronderzoeker Johan Swinnen (51) gaat een ongeziene uitdaging met zichzelf aan. Komende zomer rent hij naar Santiago de Compostela, 2.400 kilometer ver. Uit dankbaarheid omdat zijn zoon Pieter (19) vijf jaar na diens kankerdiagnose nog altijd bij hen is. Zijn rugzak zal vol briefjes van kankerpatiënten zitten, die hij symbolisch meeneemt op zijn zware pelgrimstocht. "Mijn manier om stil te staan bij de strijd die zij elke dag leveren."

De doorsnee pelgrim legt de weg naar Compostela wandelend af, maar Johan gaat het lopen. Hij onderneemt deze tocht niet zomaar, de professor wil zo geld inzamelen voor kankeronderzoek. Een goed doel dat hem niet alleen professioneel nauw aan het hart ligt, ook in zijn directe omgeving kreeg Swinnen met kanker te maken. Bij zijn zoon werd vijf jaar geleden een hersentumor vastgesteld.



"Niet lang daarna, terwijl Pieter zware chemo moest ondergaan, is bij mij het idee van die tocht naar Compostela ontstaan", vertelt Johan Swinnen. "Ik hield me voor: 'Als we onze Pieter na vijf jaar nog bij ons mogen hebben, ga ik iets heel speciaals doen. Uit dankbaarheid.' Als je vijf jaar na de diagnose nog altijd niet hervallen bent, is dat gewoonlijk een goed teken. Al is het absoluut geen garantie dat het ook voor altijd goed zal blijven."



