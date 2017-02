Tim Van Damme

4/02/17 - 11u24

Asse/Meldert Het explosiegevaar in Asse is geweken nadat enkele medewerkers van de gasmaatschappij samen met de brandweer een tap in de gescheurde leiding hebben gestoken. De straat Dorpveld blijft nog minstens een uur afgesloten voor reparatiewerken aan de leiding.