Belg zet jaarlijks 115 miljoen euro in op illegale goksites

Door: redactie

4/02/17 - 10u58 Bron: Belga

© AFP.

België heeft al 117 gokwebsites op een zwarte lijst gezet en laten blokkeren. Maar nog altijd trekt een op de vijf Belgische spelers, of zowat 100.000 per jaar, naar illegale gokwebsites. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Precies vijf jaar geleden, in februari 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad de eerste webadressen van goksites die de Kansspelcommissie op een zwarte lijst had gezet. België was het jaar voordien begonnen met het uitreiken van vergunningen aan goksites die hier wél een computerserver plaatsen en de Belgische regels respecteren.



Maar de Kansspelcommissie moet toegeven dat er serieuze gaten in het systeem zitten. Wie naar een van de verboden sites surft, komt normaal terecht op een "stop"-pagina van de Kansspelcommissie. Maar er blijven sluipwegen om toch op die sites te belanden. En je kan wel zonder problemen apps van illegale gokbedrijven downloaden op gsm's en tablets.



De Kansspelcommissie schat dat een op de vijf gokkers nog altijd op illegale sites speelt. Elk jaar zouden nog zo'n 100.000 Belgen daar geld inzetten. Daar zou een jaarlijks bedrag van zowat 115 miljoen euro mee gemoeid zijn, ongeveer een kwart van de 463 miljoen euro die elk jaar worden ingezet op de legale goksites.