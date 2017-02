Brandweerman valt uit raam tijdens skitrip met collega's

KSN/KMJ

4/02/17 - 08u53

© Koen Moreau.

Een val uit een raam heeft een brandweerman uit het Oost-Vlaamse Lede gisterochtend het leven gekost tijdens een skitrip met zijn brandweercollega's in het Franse Les Deux Alpes. "Misschien heeft zijn sporthart het begeven", klinkt het bij de ouders van Ben Scheire (28).

De vrijwilligers van brandweer Lede hadden maanden uitgekeken naar hun teambuilding in het Franse skigebied. Een deel van hen vertrok maandag al, woensdag reisde Ben Scheire met een tweede groep hen achterna. "Let goed op elkaar dat ik nog genoeg volk heb om uit te rukken als jullie terug zijn", grapte hun korpsoverste nog voor hun vertrek.



"Dit is zo'n spijtig ongeval", zucht commandant Bart Van Hauwermeiren. "Iedereen is enorm aangeslagen. Dit weekend komen de mannen terug naar België. We voorzien voor iedereen psychologische bijstand."



De brandweermannen waren donderdagavond allen samen teruggekeerd naar hun hotel. Scheire was alleen op zijn kamer toen hij rond 5.30 uur een luchtje wilde scheppen en uit het raam van zijn appartement op de achtste verdieping zo'n 15 meter naar beneden viel. Een andere hotelgast zag Scheire liggen en alarmeerde de Franse hulpdiensten. Hulp kon echter niet meer baten.