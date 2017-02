Pick-up botst achter op vrachtwagen met container

Jimmy De Schrijver

4/02/17 - 07u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Lummen Ter hoogte van de oprit 26bis Industrie Zolder-Lummen van de E313 in de richting van Antwerpen is vanochtend rond 6.30 uur een Dodge RAM 1500 frontaal achter ingereden op een vrachtwagen geladen met een zeecontainer.

Door de klap kwam de pick-up dwars over de rechterrijstrook en de invoegstrook voor de afslag naar het Klaverblad te staan. De bestuurder van de zware Dodge RAM kwam er met een lichte shock van af. Hij werd al snel door een kennis opgepikt. De vrachtwagen kwam deels op de invoegstrook voor de afslag van het Klaverblad en de pechstrook terecht.



Het wegdek lag bezaaid met brokstukken. Het verkeer richting Antwerpen ondervond lichte hinder en kon een tijdje slechts alleen over de linkerrijstrook passeren. De pick-up werd na de vaststellingen van de wegpolitie getakeld. De vrachtwagen moest eerst gecontroleerd worden om te bekijken of hij nog rijvaardig was. Rond 6.45 uur was de autosnelweg weer volledig vrij.