"King of the Belgians" valt in de prijzen op filmfestival van Rotterdam

Door: redactie

3/02/17 - 23u59 Bron: Belga

King of the Belgians. © rv.

"King of the Belgians" van Peter Brosens en Jessica Woodworth is vrijdagavond tijdens de slotceremonie van het Internationaal Filmfestival van Rotterdam bekroond geworden met de KNF Award. Die onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten die hiermee hun favoriete Nederlandse film of coproductie van het festival eren. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de KNF Award dat een Vlaamse film bekroond wordt.

"King of the Belgians" is een een coproductie met Nederland via Topkapi Films. In de film, de vierde speelfilm van Peter Brosens en Jessica Woodworth (die in de VS geboren werd maar gehuwd is met Brosens en in ons land woont), onderneemt de Koning der Belgen, een rol voor Peter Van den Begin, met zijn trouwe entourage een odyssee doorheen de Balkan om zijn uiteenvallende koninkrijk te redden.



De Nederlandse award is de eerste internationale prijs voor de film, die sinds zijn première verder de wereld rondreisde met vertoningen in onder meer Hamburg, Busan, Antalya, São Paulo, Valladolid, Tallinn, Marrakech, Dubai, Les Arcs, Palm Springs en recent nog Göteborg.



Be for Films, dat de film internationaal vertegenwoordigt, verkocht de film ondertussen ook aan Nederland, waar Contact Film "King of the Belgians" op 25 mei in de Nederlandse bioscopen uitbrengt. Vanaf begin maart is de film bij ons ook verkrijgbaar op dvd. De Hivos Tiger Award 2017, de belangrijkste prijs op het filmfestival waaraan een geldbedrag van 40.000 euro is verbonden, ging vrijdag naar "Sexy Durga" van de Indiase regisseur Sanal Kumar Sasidharan.