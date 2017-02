Nu ook al Engels voor peuters in de crèche

Peter Lanssens en Celien Moors

4/02/17 - 06u00

video Antwoorden met 'yes please', 'my name is', of een Engelse songtekst meejengelen: het is intussen kinderspel voor de 1- en 2-jarigen in het Kortrijkse kinderdagverblijf Lilibaert. Als eerste Vlaamse crèche geven ze er elke week een Engels taalbad aan hun peuters.