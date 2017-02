Kosovaarse Djellza (16) krijgt verblijfsvergunning

Isolde Van den Eynde

3/02/17 - 21u55

© Thomas Legrève.

Het 16-jarige Kosovaarse meisje Djellza B. heeft van staats­secretaris Theo Francken (N-VA) een verblijfsvergunning gekregen. Afgelopen zomer zorgde haar uitwijzing voor veel beroering: het meisje was ­perfect geïntegreerd en ze had geen enkele band met haar ­geboorteland. Maar haar ­ouders hadden acht bevelen om het grondgebied te verlaten ­genegeerd en haar broers ­pleegden verscheidene ­criminele feiten, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken werk maakte van de uitzetting. ­



Djellza dook onder en diende in september - na het vertrek van haar ouders - een regularisatie­aanvraag in als niet-begeleide-minderjarige. "Rekening ­houdend met alle elementen hebben we haar dit ook toe­gekend", aldus Francken. "Ik wens haar een mooie toekomst toe."