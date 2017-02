Jan Van Maele

3/02/17 - 21u15

© Jan Van Maele.

In de Franchommelaan in Blankenberge is op de vierde verdieping van een appartement brand uitgebroken. De brand ontstond in de slaapkamer. Vijf personen waren aanwezig toen de brand uitbrak. Eén persoon lag te slapen maar werd door de brandmelder gewekt en kon op eigen kracht het appartement verlaten. Het appartement is tijdelijk onbewoonbaar. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk is een oplader de oorzaak van de brand.