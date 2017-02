Minister De Block bijt van zich af en verdedigt beleid: "Het is genoeg"

Door: redactie

3/02/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

video Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is de leugens en onwaarheden over haar beleid grondig beu. "Het is genoeg", zegt De Block in een uitgebreid interview met VTM NIEUWS.

De laatste maanden kwam minister De Block bijna enkel negatief in het nieuws. Neussprays werden duurder, maar ook antibiotica en maagzuurremmers. Volgens minister De Block is de kritiek onterecht. "Dat blijft maar duren en iedereen neemt het over, met verkeerde cijfers. Ik mag nu wel eens zeggen dat het genoeg is geweest en zeggen wat er op het terrein gebeurt, met echte cijfers. Ik heb niet de gewoonte dat veel te doen, maar men stelt mijn beleid helemaal anders voor dan wat er gebeurt", aldus De Block.



Volgens cijfers van de minister zijn 1.300 geneesmiddelen goedkoper geworden. De rekening van de patiënt zou meer dan 9 miljoen euro gedaald zijn. "Onze cijfers bewijzen dat, maar er zijn ook cijfers van de FOD Economie. Daar staat ook zwart op wit dat de prijs van geneesmiddelen gezakt is."