3/02/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is de leugens en onwaarheden over haar beleid grondig beu. De Block kreeg de laatste tijd bakken kritiek, onder meer omdat ze antibiotica en neussprays duurder maakte. Maar de waarheid is net andersom, zegt ze, de kosten voor de patiënt zijn gedaald. De Block bijt van zich af in een uitgebreid interview met VTM NIEUWS, waarin ze ook stilstaat bij het verdriet over de dood van haar schoonzoon.