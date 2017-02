Nooit zoveel donoren sinds Bas

Door: redactie

3/02/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video

245.000 Belgen hebben zich al geregistreerd als orgaandonor. Dat blijk uit cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken. Vooral vorig jaar is dat aantal fors gestegen, met 16 procent in een jaar tijd. En dat komt onder andere door de pakkende reportage van de kleine Bas in het VTM NIEUWS-programma 'Cathérine'. In principe is iedereen die overlijdt automatisch orgaandonor, leeftijd speelt geen rol. Maar in de praktijk kan de familie zich wel nog altijd verzetten. Daarom laat je best je voorkeur vooraf registreren, op het gemeentehuis. Het aantal mensen dat absoluut géén donor wil zijn, is al jaren vrijwel stabiel. Maar opvallend is dat almaar meer mensen willen wél orgaandonor zijn: hun aantal steeg van 27.500 in 2002 naar 211.000 in 2015. Vorig jaar kwam daar nog eens 16% bij. De stijging heeft ook te maken met het pakkende verhaal van de kleine Bas. Hij kreeg een nieuw hart, maar stierf een maand na de transplantatie. Cathérine Moerkerke volgde hem voor en tijdens de operatie. De jongen van elf jaar oud beroerde toen heel Vlaanderen. "Hetgeen hij nu bereikt is een beetje een voortzetting van hoe hij was is een voortzetting van wie hij was. We vinden het heel fijn dat Bas die betekenis toch nog heeft", vertelt Ann Baptist, de mama van Bas. "Anders was het allemaal zo nutteloos geweest. Anders was het allemaal verdrietig geweest. Het is nog altijd verdrietig maar er is tenminste nog een positieve evolutie bij. Er is dat positief elementje bij gekomen."