Biedt stad Antwerpen voordeel aan bouwpromotor? Schepen ontkent

Door: redactie

3/02/17 - 20u56 Bron: Belga

Antwerps schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). © Laenen.

Bouwpromotor Land Invest Group krijgt van de stad Antwerpen mogelijk het recht om op een aanzienlijk deel van de stadsgronden aan de Slachthuissite vastgoed te ontwikkelen en te verkopen aan voor hen erg interessante voorwaarden. Dat zegt nieuwssite Apache op basis van een collegebesluit van het stadsbestuur dat niet ter inzage is voor het grote publiek omdat "de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een economisch, financieel of commercieel belang". Schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) stelt echter dat de onderhandelingen volgens de regels verlopen en een eventueel akkoord uiteindelijk sowieso door de gemeenteraad zal moeten worden goedgekeurd.

Op de site nabij het Lobroekdok in het noorden van Antwerpen staat een groot nieuwbouwproject gepland met voornamelijk nieuwe woningen, maar ook groen en gemeenschapsvoorzieningen. De plannen zouden de voorbije jaren echter gewijzigd zijn om ze interessanter te maken voor Land Invest Group en andere mogelijke investeerders. Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens vreest dat de site op die manier te dicht bebouwd zou worden en spreekt zelfs van een potentiële "schandvlek" in de stad.



Een collegebesluit dat Apache kon inkijken, zou erop wijzen dat de stad onder meer van plan is om gronden te ruilen met Land Invest Group, zodat die laatste de meest rendabele delen van de site zou kunnen ontwikkelen. Schepen Van de Velde wil niet ingaan op de details van het besluit, aangezien de globale onderhandelingen over het project nog niet afgerond zijn, maar ontkent wel dat er zaken besproken worden die het daglicht niet mogen zien.



"Het collegebesluit is niet geheim, het was opvraagbaar via de openbaarheid van bestuur, en bovendien zullen het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa en de gemeenteraad uiteindelijk nog groen licht moeten geven", zegt hij. "De regie van het project ligt ook bij de stad. Na een decennium van wilde ideeën over de site willen wij er nu echt iets van maken. De parkruimte wordt er trouwens verdubbeld en er worden minimum tien procent betaalbare huurwoningen voorzien."



Van de Velde hoopt het masterplan en de bestemmingswijziging van de site tegen het einde van het jaar rond te krijgen.