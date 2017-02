Acht jaar cel voor "jarenlang mishandelde" vrouw die echtgenoot doodt

Door: redactie

De 48-jarige Mireille De Lauw is veroordeeld tot acht jaar cel voor de moord op haar echtgenoot. De straf werd zopas uitgesproken in de rechtbank van Brussel. De vrouw uit Jette stak in augustus 2013 haar 57-jarige man Agim Recica neer. De Lauw, moeder van vier kinderen, werd naar eigen zeggen al jarenlang mishandeld door haar man.

Op 24 augustus 2013 diende De Lauw haar man zonder zijn medeweten slaappillen toe in hun appartement in de De Greeflaan in Jette. Daarna sloeg ze hem met een knuppel en probeerde ze hem te verstikken. Uiteindelijk nam ze een mes en stak ze haar echtgenoot, die toen nog steeds in bed lag, een tiental keer.



Naar eigen zeggen werd de vrouw gedurende hun 25 jaar durende huwelijk constant door haar man geslagen. Tijdens het proces was uit politierapporten ook gebleken dat Agim Recica enkele dagen voor de feiten was opgenomen in het ziekenhuis voor een breuk in zijn hand, die hij had opgelopen door zijn vrouw te slaan. Hij zou De Lauw toen ook met de dood hebben bedreigd.