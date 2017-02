Belgische kranten willen Vrijheidsbeeld "weer laten schitteren"

Door: redactie

3/02/17 - 17u53 Bron: Belga

Het campagnebeeld van 'Make America Shine Again' van de Belgische zakenkranten L'echo en De Tijd. © De Tijd / L'echo.

De Belgische zakenkranten De Tijd en L'Echo hebben vandaag een internationale crowdfundingcampagne gelanceerd voor het Vrijheidsbeeld in New York. Ze willen 5 miljoen dollar inzamelen om het geoxideerde koperen beeld een poetsbeurt te geven. "En met het beeld ook de waarden waarvoor het staat", klinkt het in een persbericht over de campagne.

De zakenkranten laten zich inspireren door de gerenommeerde krantenuitgever Joseph Pulitzer, die 132 jaar geleden bij zijn lezers geld inzamelde om het Vrijheidsbeeld zijn voetstuk te geven op de iconische plek waar het nu staat, Liberty Island. In navolging van Pulitzer lanceren De Tijd en L'Echo de crowdfunding op www.MakeAmericaShineAgain.org.



"We voeren deze campagne omdat vrijheid altijd een motor van economische groei is geweest. Een bron van welvaart. En dus iets wat voor De Tijd en L'Echo nooit genoeg kan schitteren", zegt Isabel Albers, redactiedirecteur bij Mediafin, uitgever van De Tijd en L'Echo, in een persbericht.



Zonder de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump te vernoemen, lijkt het wel duidelijk dat de campagne inspeelt op de koers die hij wil uitgaan. Het economische beleid van Trump kondigt zich namelijk aan als protectionistisch, iets wat deze campagne impliciet bekritiseert: "Vrijheid van personenverkeer, handel of mening, was altijd al een motor van groei wereldwijd. De vrijheden die ons zo nauw aan het hart liggen, staan onder druk. Vandaag meer dan ooit." Lees ook Waar is Melania? Vrouw van president al 12 dagen niet in het openbaar gezien

