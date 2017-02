Syriëstrijder uit Verviers krijgt bij verstek 5 jaar cel

Door: redactie

De correctionele rechtbank in Luik heeft Nasser Azzouzi, een 25-jarige Syriëstrijder uit Verviers, bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 6.000 euro. De man wordt nog gezocht door de politie, de rechtbank vraagt zijn onmiddellijke aanhouding.

Op 10 augustus 2014 vertrok Azzouzi naar het buitenland. Tegen zijn ouders had hij verteld dat hij een tripje van twee dagen naar Disneyland Parijs maakte, maar een paar dagen later werd hij in Syrië gesignaleerd.



Uit zijn mobiele telefoongegevens bleek dat hij ook in Irak was geweest. Het waren zijn ouders die de verdwijning van de jongeman meldden bij de politie.



Uit het onderzoek blijkt dat Azzouzi, een chemiestudent, al sinds 2012 grote interesse vertoonde voor het gedachtegoed van het netwerk Sharia for Belgium. Daarna raakte hij meer en meer geïnfiltreerd in terreurnetwerken op sociale media. Hij was ook betrokken bij een groep die jihadisten verzamelde om te gaan strijden in Syrië en Irak.



Azzouzi is gekend voor zijn goede connecties in het terroristische milieu. Zo werd hij tijdens een politiecontrole opgemerkt in het gezelschap van Lotfi Aoumeur, die zichzelf later vermoedelijk heeft opgeblazen in Irak. In juni 2014 maakte Azzouzi plannen om met Tarik Jadaoun, een andere notoire Belgische jihadist, een vliegtuig te nemen naar Roemenië. Jadaoun - ook wel de "nieuwe Abaaoud" genoemd - was een van de mannen die de aanslagen in Brussel van 22 maart heeft opgeeïst.