Uur file op E40 naar Brussel na ongeval in Merelbeke

3/02/17 - 14u20

Op de E40 richting Brussel zijn in Merelbeke twee rijstroken versperd na een ongeval met een vrachtwagen. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie. De wachttijd loopt op tot een uur.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur in de richting van Brussel. De bestuurder van de truck verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en smakte vol tegen de middenberm. Door de klap kwam zijn container los en belandde die op de middenberm. Even dreigde de container om te kantelen in de andere rijrichting, maar zo ver kwam het gelukkig net niet. De bestuurder van de truck raakte gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.



Door het ongeval sloot de politie de snelweg even volledig af zodat de takeling kon gestart worden en de brandweer de rechterrijstrook kon proper maken. Op dit moment kan het verkeer over 1 rijstrook passeren. Je moet dan wel rekening op een wachttijd van zeker een uur.