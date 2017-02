Digitale energiemeters komen eraan vanaf 2019

Door: redactie

3/02/17 - 14u12 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). © belga.

In 2019 start in Vlaanderen de geleidelijke uitrol van de digitale energiemeters. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Het zal gaan om een eenvoudige meter "zonder toeters of bellen", wat de prijs helpt te drukken en waardoor dezelfde meter in heel Vlaanderen kan worden ingevoerd, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

Waarom zet Vlaanderen de stap naar digitale meters? De klassieke Ferrarismeters die in elke woning hangen, worden simpelweg niet meer gemaakt. Bovendien evolueren we naar een gedigitaliseerde samenleving, wat de stap naar zulke meters logisch maakt. De 'slimme meters' passen ook in het beleid van de Vlaamse regering om te evolueren naar meer gedecentraliseerd energielandschap waarin meer lokaal energie wordt opgewekt.



Simpel

De Vlaamse regering kiest voor een eenvoudige meter, die iedereen dan kan uitbreiden met 'slimme' toepassingen. Dat moet de prijs drukken en kan bovendien bedrijven aanzetten om te gaan innoveren, legt minister Tommelein uit. Hij wijst erop dat de invoering van digitale meters bepaalde kosten kan drukken. Er zijn geen huisbezoeken nodig om de standen op te meten, energie- of domiciliefraude wordt sneller gedetecteerd en er zijn geen aparte budgetmeters nodig.



"De uitrol zal niet op één dag of zelfs niet op één jaar gebeuren", verzekert Tommelein. In een eerste fase komen nieuwe huizen en huizen die energetisch gerenoveerd worden aan bod. Ook wie een budgetmeter of zonnepanelen heeft, zit in de eerste groep.



Compensatie voor terugdraaiende meter

Hij benadrukt dat er een compensatie komt voor de terugdraaiende meter. "Het zou te gek zijn dat we mensen aanmoedigen zonnepanelen te plaatsen en ze dan in de steek te laten", luidt het. Wie voor eind 2020 panelen heeft, behoudt minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller. Voor nieuwe installaties komt er vanaf 2021 een compensatieregeling.



Het is nu wachten op een kosten-batenanalyse van de Vlaamse energieregulator VREG. Op basis daarvan zal de regering onderzoeken of een bijsturing nodig is.