Zo'n 60.000 boetes met vertraging verstuurd na computerfoutje bij politie

3/02/17 - 12u12

De politie heeft sinds gisteravond opnieuw toegang tot de nummerplatendatabank van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Dat meldt de FOD Mobiliteit. Verschillende politiediensten hadden sinds vorige week vrijdag geen toegang meer tot die databank, waardoor de administratieve afhandeling van boetes vertraging opliep.

De oorzaak van het probleem lag bij de politie zelf. Het "toegangsprotocol" tot de DIV-gegevens werd fout gebruikt, waardoor de net geïnstalleerde firewall van de FOD Mobiliteit politiediensten de toegang weigerde, legt woordvoerder Sven Heyndrickx van de FOD uit. "De goede kant van de zaak is dus dat de firewall zeker goed werkt, niemand kan er zomaar in komen rondneuzen", klinkt het.



Door het technisch probleem ondervond de politie bijna een hele week problemen met de administratieve afhandeling van boetes. Naar schatting 60.000 boetes zouden daardoor nu pas verstuurd kunnen worden, "maar exacte cijfers hebben we niet", zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie.



De politie kon daarnaast ook geen nummerplaten meer linken met eigenaars. Foutparkeerders werden daardoor sneller weggesleept, en de eigenaren van verdachte voertuigen konden niet worden opgespoord.



Intussen heeft de politie weer toegang tot de gegevens. Andere gebruikers, zoals verzekeraars of steden en gemeenten, ondervonden geen problemen.