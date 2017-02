Vanaf volgende week 25 zelftesten te koop bij apotheker

Bieke Cornillie

3/02/17 - 12u05 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

IJzertekort? Glutenintollerant? Allergisch? Voortaan kan je het gewoon thuis nagaan. Vanaf volgende week zijn maar liefst 25 zelftests te koop in onze apotheken. "De apotheek garandeert kwaliteit, op het internet weet je nooit wat je koopt", klinkt het bij apothekersverenigingen.

De zwangerschapstest is al jaren ingeburgerd, de hiv-test is sinds twee maanden op de markt en vanaf volgende week komen er zo maar eventjes 25 nieuwe zelftesten bij in de apotheker. Van ijzertekort tot cholesterol, de ziekte van Lyme, bloed in de stoelgang tot urineweginfectie en mannelijke vruchtbaarheid: voortaan is het allemaal thuis te checken.



Kwaliteitsgarantie

De apothekers reageren alvast positief. Zij geloven dat patiënten beter geïnformeerd zullen zijn. "De kwaliteitsgarantie staat vast", zegt Jan Depoorter van de Algemene Pharmaceutische Bond. En zo klinkt het ook bij het Vlaams Apothekersnetwerk: "Op het internet weet je niet wat je koopt, terwijl een apotheker de patiënt kan begeleiden. Zowel vooraf, over de gebruiksaanwijzing, als achteraf, om de resultaten in een juiste context te plaatsen en die persoon eventueel door te verwijzen naar een arts."