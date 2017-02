N-VA-handleiding gelekt: wat mogen parlementsleden wel en niet zeggen over Trump?

Door: redactie

De top van N-VA heeft zijn parlementsleden een strikte richtlijn opgelegd wanneer het over de Amerikaanse president Donald Trump gaat. Dat blijkt uit een interne e-mail waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht.

"Verstandige manier om met nieuws om te gaan"

Fractieleider Peter De Roover (N-VA) tilt niet zwaar aan de interne gelekte nota waarin de partij haar parlementsleden richtlijnen geeft om te reageren op alles wat te maken heeft met Donald Trump. "Elke partij bepaalt standpunten over verschillende thema's. En dit is een erg verstandige nota over omgaan met nieuws." Een gebrek aan vertrouwen in de parlementsleden? "Je kan niet elk parlementslid over elk thema zijn eigen huiswerk laten maken."



Peter De Roover, fractieleider in het federale parlement, geeft toe dat het niet de bedoeling was om de nota publiek te maken. Maar het verrast hem niet dat een dergelijke nota uitlekt naar de pers. "Wij zijn met zoveel parlementsleden en zoveel medewerkers dat het bijna te voorspellen is. Het gaat hier overigens niet over partijgeheimen, anders zouden we zo'n nota niet zo breed verspreiden."



Violen

Volgens De Roover stemt elke partij de violen gelijk over belangrijke thema's. Hij wijst er ook op dat het eigenlijk een erg verstandige nota is over hoe je moet omgaan met nieuws in het algemeen - en zeker met nieuws over Donald Trump: eerst informeren, dan pas reageren.



Of het geen gebrek aan vertrouwen toont in de parlementsleden, toch verstandige mensen? "Als elk parlementslid over elk thema zijn huiswerk moet maken, wordt het druk. Bovendien gebeurt dat zo niet in een partij. Als er maatregelen genomen worden over volksgezondheid, zal de man of vrouw die het thema opvolgt de collega's informeren. Het verschil is: over volksgezondheid zal de pers niet elk parlementslid bellen, alleen de personen die zich met het thema bezig houden. Over president Trump kan elk parlementslid worden gecontacteerd."



Terughoudend

Het valt wel op dat N-VA zich bijzonder terughoudend opstelt tegenover Trump, terwijl elke stap van de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de korrel wordt genomen. "Als het op buitenlands beleid aankomt, kijken wij altijd eerst naar hoe het een impact heeft op ons land. Ik ga iets heel brutaals zeggen, maar als Trump een muur wil bouwen tussen de VS en Mexico, dan gaat dat Vlaanderen niet echt aan. Het beleid van Merkel in de vluchtelingencrisis heeft wél een directe impact op ons gehad, dat was bijna binnenlands beleid. Ja, dan moeten wij daarop reageren."