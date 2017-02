Moord op Sofie: parket vraagt om camerabeelden

Door: Mathias Mariën

Knokke-Heist In het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle (27) doet het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge een oproep naar mogelijke camerabeelden van particulieren in Knokke.

"De politie heeft reeds tal van camerabeelden verzameld maar is op zoek naar nog meer beelden van de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 januari, en zondagochtend die in het bezit zouden zijn van particulieren of handelszaken. Vooral de regio tussen de Nederlandse grens en de grens met de buurgemeente Zeebrugge enerzijds en het gebied gelegen tussen het strand en de assen N34 Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan", zegt het Brugs parket.



De speurders zijn op zoek naar mogelijke camerabeelden die in de niet-rood gemarkeerde zone zijn gemaakt. Bekijk hier de kaart in groter formaat.





Personen die over dergelijke camerabeelden beschikken, gelieve deze beelden te vrijwaren en zich te melden op het telefoonnummer 0800/30300.



Getuigen kunnen zich ook via het emailadres opsporingen@police.belgium.eu melden . De onderzoekers zullen dan contact opnemen om de beelden op te halen.