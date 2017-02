Mohamed B. na 37ste veroordeling: "Dit is echt mijn laatste. Ik rij nooit meer"

Bewerkt door Eric Belsack

3/02/17 - 10u42 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

© photo news.

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

© thinkstock.

Mohamed B. na 37ste veroordeling: "Dit is echt mijn laatste" U mag liegen hier, dat staat u vrij Politierechter (lachend) Mohamed B. mag stilaan zijn abonnement op de politierechtbank verzilveren. Hij moest er deze week voor de 37ste keer zijn rijgedrag gaan verantwoorden. "Jeugdzondes", pleitte hij.



Een avondje uit in La Rocca eindigde voor Mohamed B. en zijn kompaan tegen een boom in Boechout. De man wilde de drukke wegen omzeilen omdat hij besefte dat hij te veel gedronken had. In één van die trucs om de politiecontrole te ontlopen, vloog hij uit de bocht en belandde hij tegen een boom. Daar stond hij dan: dronken, zonder rijbewijs, met een rijverbod en zonder de verplichte examens te hebben afgelegd, voor de zoveelste keer. "36 veroordelingen tel ik hier op uw palmares. Dat is toch niet meer normaal? U of uw vriend hadden dood kunnen zijn, en als die boom een voetganger of fietser was, was die zeker dood geweest", zei de politierechter.



De beklaagde liet weten dat niet alle 36 veroordelingen effectief door hem begaan werden, maar hij gaf toe toch een indrukwekkend strafregister te hebben. "Het zijn jeugdzondes, ik wist niet waar het toe zou leiden, nu weet ik dat wel. Ik besef nu de impact van mijn daden", probeerde hij. "Ik zal mijn straf ondergaan, ik zal nooit meer achter het stuur kruipen. Dit is mijn laatste veroordeling." Daar lachte de politierechter wel mee. "U mag liegen hier, dat staat u vrij."



Zijn advocaat, meester Kris Luyckx, probeerde de zware straffen te minderen. "Als er nog eens 18 maanden cel voor mijn cliënt bijkomen zal het totaal op 7 jaar komen, dus ik vraag u toch enige mildheid. Ook wat de boete betreft zit mijn cliënt al in schuldbemiddeling. En hij heeft al 9.000 euro aan schade moeten betalen, op die manier is hij toch al gestraft geweest." De rechtbank doet volgende week uitspraak. (NBA) Archiefbeeld. © BPOST.

Postbode onder invloed tegen boom Postbode is een risicoberoep. Ze krijgen overal een druppel aangeboden en rijden daarna tegen een boom Advocaat van beklaagde G.J. "Postbode is een risicoberoep. Ze krijgen overal een druppel aangeboden en rijden daarna tegen een boom", zo klonk het in de Halse politierechtbank, waar G.J. zich moest verantwoorden. In de vroege ochtend van 13 maart vorig jaar ging de toenmalige postbode met 2,7 promille alcohol in het bloed uit de bocht, waarna zijn auto tegen een boom eindigde. Dat gebeurde op het kruispunt van de Geraardsbergsesteenweg en de Breemstraat in het Vlaams-Brabantse Herne.



De man kreeg een boete van 1.200 euro, waarvan 900 euro met uitstel, en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (TVDN) © thinkstock.

Boete en rijverbod voor dame die ijskar aanrijdt Aangezien mijn zoontje ook hard aan het huilen was op de achterbank, ben ik maar doorgereden Beklaagde A.D. (29) De 29-jarige A.D. uit Geraardsbergen moest zich deze week in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden nadat ze in de Buizemomtstraat in Geraardsbergen de ijskar aanreed en vluchtmisdrijf pleegde.



"Bij het voorbijsteken heb ik inderdaad iets gehoord, maar ik was me er niet van bewust dat ik de ijskar had aangereden", vertelde de dame. "Ik ben iets verder nog gestopt, maar zag niets in mijn achteruitkijkspiegel. Aangezien mijn zoontje ook hard aan het huilen was op de achterbank, ben ik maar doorgereden. Uiteindelijk bleek de schade aan de ijskar ook heel miniem."



De politierechter maakte de dame duidelijk dat ze had moeten uitstappen om na te gaan wat er precies gebeurd was. Hij veroordeelde haar tot een effectieve geldboete van 750 euro, maar daar komt nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Haar rijbewijs is ze 15 dagen kwijt. (TVR) © thinkstock.

Bijna 3 promille in bloed, maar geen tekenen van dronkenschap Die bewuste avond kwam ik van een feestje. De sfeer was goed en ik heb me eens laten gaan Beklaagde G. V.S. (53) G. V.S. (53) uit Geraardsbergen is in de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot een effectieve geldboete van 900 euro en 45 dagen rijverbod nadat hij bij een alcoholcontrole op 16 oktober vorig jaar positief blies. De man had 2,74 promille alcohol in zijn bloed, wat overeenkomt met zo'n 12 pintjes, maar vertoonde geen tekenen van dronkenschap.



"Toch wel zorgwekkend", vond de politierechter. "Dat zou er namelijk kunnen op wijzen dat je een gewoontedrinker bent." De man ontkende door te zeggen dat hij eigenlijk maar zelden drinkt. "Die bewuste avond kwam ik van een feestje. De sfeer was goed en ik heb me eens laten gaan. Daar heb ik nu natuurlijk veel spijt van." (TVR) © thinkstock.

Boete voor bellen achter stuur Voor dat geld heb je een mooi paar schoenen. Op die manier ga je het wel begrijpen Politierechter L.S. moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor bellen achter het stuur. "Maar ik was niet aan het bellen", aldus de jonge vrouw, die betrapt werd door een politiepatrouille. "Ik hield mijn gsm gewoon vast." Ze kreeg evenwel een boete van 120 euro.



"Voor dat geld heb je een mooi paar schoenen. Op die manier ga je het wel begrijpen", klonk het bij de politierechter. (TVDN)