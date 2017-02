Eierboeren verliezen 2.000 euro per week door ophokplicht

Door: redactie

Vanaf vandaag moeten pluimveebedrijven hun vrije-uitloopeieren als scharreleieren verkopen. Dat is een financiële aderlating voor de eierboeren, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag. Zij verliezen zo 2.000 euro per week.

Om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, moeten particulieren hun pluimvee ophokken. Voor professionele pluimveehouders geldt dat al langer, maar vandaag zijn ook voor de consument de eerste gevolgen zichtbaar.



Minder vrije-uitloopeieren

Omdat de kippen nu meer dan twaalf weken binnen zitten, mag op de eieren niet langer het label 'vrije uitloop' staan. De eieren moeten nu verkocht worden als scharreleieren. Dat betekent dat in de supermarkten minder vrije-uitloopeieren te koop zullen zijn.



Voor boeren is de ophokplicht een aderlating. Zij verliezen gemiddeld 2.000 euro per week als de eieren niet als vrije-uitloop verkocht kunnen worden.



Europese wetgeving

De labeling van eieren is het gevolg van Europese wetgeving. Schauvliege heeft aangedrongen op een uitzondering wegens overmacht, maar daar ging men niet op in.