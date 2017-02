Mike Pence reist deze maand naar Brussel en München

Door: redactie

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence reist in de loop van deze maand naar München en Brussel om met de Europese bondgenoten te bespreken hoe het trans-Atlantisch partnerschap versterkt kan worden.

Pence zal in München deelnemen aan de veiligheidsconferentie, die plaatsvindt van 17 tot 19 februari. Gisteren ontmoette de vicepresident de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel in het Witte Huis. Volgens een verslag van die bijeenkomst benadrukten beide mannen de "centrale rol" van de NAVO om de "veiligheid en stabiliteit" van Noord-Amerika en Europa te verzekeren.



Engagementen

Ze stelden ook dat alle NAVO-lidstaten hun engagementen moeten nakomen als het gaat om de collectieve veiligheid en benadrukten dat de NAVO zich moet aanpassen om te beantwoorden aan de bedreigingen zoals "het gewelddadig extremisme en het terrorisme".



Gemeenschappelijke standpunten

Gabriel had eveneens een ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Mike Tillerson. De Duitser verklaarde dat hij "veel gemeenschappelijke standpunten had" met Pence en Tillerson. Volgens hem zeiden de twee Amerikanen dat ze veel belang hechten aan de sterker Europa.



De trip naar Europa wordt de eerste buitenlandse reis van Mike Pence.