Maggie De Block over overleden schoonzoon: "Dit doet je alles relativeren"

DIETER DUJARDIN

3/02/17 - 05u10

© Photo News.

Maggie De Block kreeg recent nog meer te verwerken dan ­harde kritiek. Twee weken geleden stierf de vriend van haar dochter Julie aan een hartaanval. Koen Thomas, amper 34, was op dat moment baskettraining aan het geven.

"Zo'n drama helpt je om alles te ­relativeren, maar het is wel een uppercut. Op dat moment telt het niet dat je arts bent of minister van Volksgezondheid. Als je kind een onmetelijk verdriet heeft, moet je er vooral als mama zijn."



De Block schrapte alle nieuwjaarsrecepties uit haar agenda. Sinds een week is ze weer aan het werk. "Het kan niet anders, de tijd staat niet stil. Ook mijn dochter heeft deze week het werk hervat, maar het is zwaar. Voor haar, voor de ouders van Koen vooral, maar ook voor mijn moeder. Zij maakte dit al eerder mee. Mijn vader stierf op zijn 29ste, toen ik 8 was. Gelukkig hebben we allemaal veel steun aan elkaar. Men noemt onze familie niet voor niks een clan."



Leugens beu

Doorgaans is De Block iemand die zich niks aantrekt van kritiek, nu komt ze uit haar pijp. "Het is tijd om de puntjes op de i te zetten. Er zijn zoveel onwaarheden verteld, dat men de mensen echt verontrust heeft. Dat pik ik niet meer, want het is ten onrechte, toont nu ook de kersverse inflatiebarometer van de FOD Economie aan. Daarin staat zwart op wit dat medicijnen het afgelopen jaar 0,37% goedkoper zijn geworden. Dit bevestigt wat ik al een jaar zeg", zegt De Block.



De Block betreurt dat velen zich zo druk maken om 'ocharme' neussprays. "Al twee jaar lang ben ik aan het trekken aan het sleuren om de zorg betaalbaar te houden en beter te maken. Zo zijn we er in geslaagd om 806 miljoen extra te investeren in nieuwe toepassingen, zoals het terugbetalen van levensreddende immuuntherapie bij kanker en behandeling tegen hepatitis C.



