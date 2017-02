Bellot haalt investering van 1 miljard euro in mobiliteit binnen

Door: redactie

2/02/17 - 22u53 Bron: Belga

François Bellot, minister van Mobiliteit © photo news.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft donderdag een nota overgemaakt aan de kern om een principeakkoord te verkrijgen over een lening van 1 miljard euro die in mobiliteit geïnvesteerd moet worden. Dat heeft Bellot vanavond gezegd in het RTBF-programma Jeudi en Prime. Op het kabinet van de minister is te horen dat een akkoord dichtbij is, maar dat technische details op het vlak van het budget nog geregeld moeten worden.