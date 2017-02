Door: redactie

2/02/17 - 21u47 Bron: vtmnieuws.be

video

De koppels zijn nog niet goed en wel aangekomen of de jury komt al op bezoek. Die verwachten natuurlijk al meteen te kunnen proeven van de concepten. Maar dit jaar komt de jury niet met lege handen! In elke stad reiken ze een ster en een geldprijs uit aan de, in hun mening, beste pop-up van die stad.