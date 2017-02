Boze buur blokkeert klanten massagesalon

KIM AERTS

2/02/17 - 05u00

Een ruzie over een parkeerplaats is uitgedraaid op een stevige rechtszaak. Uitbater René V. pikte het niet dat klanten van het naburige Thaise massagesalon zijn plaatsen inpikten. Daarom blokkeerde hij met een graafmachine vier dagen lang de auto van de eigenares en ook haar klanten werden in het nauw gedreven.