Dertig maanden cel voor heroïnedealer in Leuvens stadspark

Studenten slapen hun roes uit in het Leuvens stadspark. © photo news.

De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag een dealer van harddrugs veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden. Momade H. (40) verhandelde vooral heroïne in het stadspark van Leuven.

De Tanzaniaan Momade H. had van januari 2013 tot juli 2015 een goed draaiende handel in heroïne en cocaïne in zijn woonplaats Leuven. Vanuit zijn woning en het Leuvense stadspark leverde hij vooral heroïne. Hij kocht die drugs aan in het Antwerpse en in het buitenland. "De man is bevriend en staat in contact met personen die ook grotere deals kunnen regelen, zoals de invoer van heroïne vanuit Afrika", stelde de rechter in het vonnis.



Gedeeltelijke bekentenissen

De politie maakte een einde aan de praktijken na uitgebreid telefonieonderzoek en een huiszoeking. Negen afnemers van de drugs legden verklaringen af en H. ging over tot gedeeltelijke bekentenissen. Momade H. bevindt zich in staat van herhaling. De man die al ruim vijftien jaar als asielzoeker in ons land verblijft, werd op 7 maart 2011 door dezelfde Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkoop van heroïne en marihuana, ook aan minderjarigen. Daarom ging de rechtbank niet in op zijn vraag om een werkstraf of probatie.



De procureur vorderde de onmiddellijke aanhouding maar die werd niet bevolen. Een vermogensvoordeel van 6.960 euro werd verbeurdverklaard.