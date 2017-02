Twee jaar cel gevorderd voor vluchtmisdrijf Passendale: "Lafste verkeersdossier dat ik heb gezien"

Door: redactie

De Poolse automobilist en zijn vriendin moesten vandaag voor de rechter in Ieper verschijnen. © Henk Deleu.

passendale Het Openbaar Ministerie vordert twee jaar effectief voor de Poolse bestuurder die begin september vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar verkeersongeval in het West-Vlaamse Passendale (Zonnebeke). De andere drie Polen, die vervolgd worden voor schuldig verzuim, riskeren tot tien maanden cel.

"Dit is het lafste verkeersdossier dat ik in lange tijd gelezen heb. De inzittenden zijn een honderdtal meter na het ongeval gestopt, teruggekeerd, zagen het slachtoffer in een plas bloed liggen en zijn doorgereden", zei de procureur in Ieper over de aanrijding met vluchtmisdrijf.



Het OM vordert voor de bestuurder twee jaar effectief. Voor zijn vriendin, die mee naar Polen vluchtte, wordt tien maanden effectief gevorderd. De twee andere passagiers hangt tien maanden met uitstel boven het hoofd.



In de nacht van 3 op 4 september reed een Iveco Daily een 21-jarige fietser aan. De twintiger werd kort na de aanrijding opgemerkt door toevallige passanten. Naast een hersentrauma was er ook sprake van een gebroken sleutelbeen, een fractuur aan de rug en ernstige verwondingen in het aangezicht. "Men wist dat het slachtoffer gewond was en toch is men doorgereden. De passagiers hebben dat toegestaan en zijn meegereden. Ook zij pleegden wel degelijk schuldig verzuim", aldus de advocate van de fietser.



Bewusteloos

In tegenstelling tot wat het parket beweert, is advocatie Julie Vandenbogaerde ervan overtuigd dat de bestuurder - haar cliënt - niet terugkeerde en het slachtoffer nogmaals voorbijreed. "Hij reed een zijstraat in en vroeg iedereen uit te stappen. Hij wilde hen erbuiten laten, want twee van hen lagen te dutten op de achterbank en zijn vriendin was door de klap even bewusteloos", aldus zijn advocate. Volgens haar wilde hij hulp roepen, maar zag hij toen dat er al passanten waren gestopt, waarna hij alsnog de vlucht nam.



Zowel de vriendin van de bestuurder als de mannelijke passagier vragen de vrijspraak. Volgens hun advocaten waren ze beide niet in staat om de situatie in te schatten en kunnen ze dus geen schuldig verzuim hebben gepleegd. De vriendin was bewusteloos na het ongeval. De mannelijke passagier had te veel gedronken en was zijn roes aan het uitslapen. De derde passagier liet verstek gaan. Vonnis op 16 februari.