Maasmechelen geteisterd door vandalen die auto's beschadigen

Door: redactie

1/02/17 - 21u45 Bron: Belga

Bij de lokale politie van de zone Lanaken - Maasmechelen (LaMa) zijn tientallen klachten binnengelopen over beschadigde voertuigen. Banden werden platgestoken en er zijn krassen aangebracht op het koetswerk van de auto's. In twee weken tijd kwamen liefst 39 klachten binnen.

De feiten deden zich bijna allemaal voor in Eisden-Tuinwijk, Maasmechelen. Op één dag liepen er zelfs achttien meldingen binnen van gedupeerden. De daders sloegen onder meer toe op de Oude Baan, aan de kerk en op de parking van het cultureel centrum.



Er hangt een camera ter hoogte van de ingang van de schouwburg, maar die camera dekt net niet het stuk parking waar de beschadigingen - diepe krassen op de carrosserie of platte banden - gebeurden.



De meeste feiten werden tussen vorige week woensdag en zondag gepleegd. Vandaag heeft de politie een oproep tot getuigen gedaan. Wie iets meer weet, kan mailen naar info@pzlanaken-maasmechelen.be of kan bellen naar 089/47.47.47.